В Уфе прошла встреча премьер-министра Башкирии с молодёжным правительством

Подвели итоги работы двух прошедших лет и обозначили задачи на перспективу. В Центре управления республикой состоялась встреча молодежного правительства второго и третьего созывов с премьер-министром Башкортостана.
Что касается итогов, в рейтинге Ассоциации молодежных правительств России за 2023 год представители нашей республики вошли в пятёрку сильнейших. Также они были отмечены специальной номинацией «Открытие года». Также молодёжное правительство Башкортостана стало лауреатом второй степени всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых».
Молодежное правительство с 2019 года является совещательным и консультативным органом при правительстве республики. Оно учреждено в целях популяризации государственной и муниципальной службы.