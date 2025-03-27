В Уфе прошла встреча премьер-министра Башкирии с молодёжным правительством

Подвели итоги работы двух прошедших лет и обозначили задачи на перспективу. В Центре управления республикой состоялась встреча молодежного правительства второго и третьего созывов с премьер-министром Башкортостана.

Что касается итогов, в рейтинге Ассоциации молодежных правительств России за 2023 год представители нашей республики вошли в пятёрку сильнейших. Также они были отмечены специальной номинацией «Открытие года». Также молодёжное правительство Башкортостана стало лауреатом второй степени всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых».