В Башкирии нашли тело утонувшего рыбака

Погибшим оказался 54-летний мужчина. По предварительной информации Госкомитета РБ по ЧС, 24 марта днем местные жители видели мужчину, который отправился рыбачить, несмотря на уговоры отказаться от этого. Он сначала ушел, но позже вернулся со снастями. Через некоторое время его снасти были замечены на том же месте, однако самого рыбака рядом не оказалось – остались лишь следы.