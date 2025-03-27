В Уфе депутата горсовета задержали за дачу взятки

По данным следователей, 57-летний бизнесмен передал 50 тысяч рублей государственному инспектору за ускорение выдачи документа, нужного для ввода в эксплуатацию дома, построенного в Ленинском районе Уфы. Задержание Ишбулатова провели сотрудники управления ФСБ по Башкортостану.

В ведомстве уточнили, что нынешняя операция – часть большого антикоррупционного расследования в Госжилнадзоре, которое продолжается с 2024 года. Ранее за дачу взятки были возбуждены уголовные дела в отношении представителей четырех коммерческих организаций. А в конце декабря был задержан руководитель Госжилнадзора Артур Давлетшин. Также под следствием несколько его бывших подчинённых.