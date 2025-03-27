ХК «Салават Юлаев» вступает в борьбу за Кубок Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» вступает в борьбу за Кубок Гагарина. Первые два матча серии пройдут на «Уфа-Арене». Уже сегодня наш коллектив примет «Сибирь» из Новосибирска. В 2011-м и в 2022-м эти соперники уже встречались в серии матчей навылет, и тогда юлаевцы были сильнее: первый раунд они проходили со счетом 4:0 и 4:1.