В Башкирии на реке Ай взорвали лед

В Дуванском районе неподалеку от села Месягутово военные вместе со спасателями провели взрывные работы на реке Ай, где толщина льда достигала 70-80 см. Согласно информации МЧС региона, лёд был неподвижен и мог привести к накоплению мусора и ледяных масс. В настоящее время специалисты продолжают следить за ситуацией на данном участке.

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своих соцсетях сообщил, что спасатели помогают взрывникам в подготовке к взрывам и обеспечении безопасности на месте проведения работ. Для выполнения таких задач используется аэролодка «Пиранья», которая отличается высокой маневренностью и способностью передвигаться по льду и воде. Это позволяет оперативно доставлять специалистов и необходимое оборудование к труднодоступным участкам реки.