В Башкирии пьяную автоледи осудили за нападение на полицейского

В Башкирии осудили 32-летнюю женщину из Челябинской области за агрессию по отношению к сотруднику полиции. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судов РБ.

Инцидент произошел в январе прошлого года в селе Ташбулатово, когда сотрудники патрульно-постовой службы остановили ее автомобиль для проверки документов. Женщина была пьяна и, несмотря на предложение пройти медицинское освидетельствование, начала грубо выражать недовольство, оскорбляя правоохранителей. Когда автоледи заметила, что один из них снимает произошедшее на видео, выбила телефон и нанесла ему не менее одного удара.