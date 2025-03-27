В Уфе приставы вернули потерявшего память дедушку домой

В Уфе судебные приставы оказали помощь пожилому мужчине, который потерял память. В ведомство пришел дедушка и заявил, что потерялся. Судебный пристав Фадис К. встретил его и проводил в здание, попросив показать документы.

Правоохранитель вызвал по рации поддержку и стал искать информацию для связи с родственниками. К нему присоединился пристав Фиргат А., который выяснив ситуацию, позвонил волонтерам из поискового отряда «Лиза Алерт». Как оказалось, дедушку искали его родные и добровольцы уже четыре дня. Волонтеры спасательного отряда выехали в Управление республиканской службы судебных приставов.

Дедушка рассказал, что несколько дней бродил по городу и не мог вспомнить где живет. Через 20 минут приехал активист из «Лиза Алерт». Супруга пенсионера уже обращалась за помощью. Ей сообщили, что муж найден, и скоро вернется домой.