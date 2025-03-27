По дорогам Уфы катался пьяный подросток

В Уфе сотрудники ГАИ задержали пьяного подростка, который передвигался по дорогам на ВАЗ-2110. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Инспекторы остановили автомобиль, чтобы проверить документы водителя. Автомобилистом оказался 17-летний парень, у которого без труда зафиксировали признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении юноши был составлен административный протокол за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ГАИ. Машину забрали на спецстоянку.
Фото: ГАИ РБ.