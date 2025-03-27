По дорогам Уфы катался пьяный подросток

В отношении юноши был составлен административный протокол за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ГАИ. Машину забрали на спецстоянку.