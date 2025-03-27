Правительство Башкирии представило отчёт о результатах деятельности в 2024 году

В Башкортостане увеличивается приток инвестиций. Глава республики поставил задачу в 2025-м перешагнуть отметку в 800 миллиардов рублей. Об этом сегодня говорили на ежегодном отчете кабмина региона перед депутатами Госсобрания с участием Радия Хабирова.
Ключевое направление деятельности правительства – поддержка специальной военной операции. На эти цели региональные власти направили свыше 13 миллиардов рублей. С начала спецоперации в зону СВО отправили 146 гумконвоев.
Большое внимание уделяется здравоохранению. Было отремонтировано более 60 медучреждений. Коснулись и таких важных тем, как образование, спорт, благоустройство, строительство дорог, сельское хозяйство, промышленность, внешнеторговое сотрудничество, возведение жилья. Были озвучены задачи на ближайшие годы по самым разным направлениям.