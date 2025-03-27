Правительство Башкирии представило отчёт о результатах деятельности в 2024 году

В Башкортостане увеличивается приток инвестиций. Глава республики поставил задачу в 2025-м перешагнуть отметку в 800 миллиардов рублей. Об этом сегодня говорили на ежегодном отчете кабмина региона перед депутатами Госсобрания с участием Радия Хабирова.

Ключевое направление деятельности правительства – поддержка специальной военной операции. На эти цели региональные власти направили свыше 13 миллиардов рублей. С начала спецоперации в зону СВО отправили 146 гумконвоев.