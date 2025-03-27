В Иглинском районе культработников поздравили с профессиональным праздником

Культработники отметили свой профессиональный праздник. На торжественном собрании в Иглинском районе их наградили почетными грамотами и благодарностями.

Работники культуры играют ключевую роль в возрождении традиций более 20 национальностей, проживающих в районе. Регулярно они помогают организовывать башкирский сабантуй, белорусский праздник Ивана Купалу, русскую Масленицу.

В районе существует более десяти народных коллективов. На торжественном собрании отметили, что в прошлом году работники культуры и их воспитанники приняли участие в 80 конкурсах, где 168 участников стали победителями.