«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в первом матче плей-офф

«Салават Юлаев» одержал разгромную победу в первом матче серии плей-офф. Сегодня на «Уфа-Арене» башкирский коллектив встретился с «Сибирью» из Новосибирска. Алексей Василевский стал автором первой шайбы «Салавата» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Во втором периоде наши хоккеисты трижды поразили ворота соперника, воспользовавшись их удалениями и ошибками. В заключительной двадцатиминутке уфимцы отличились еще трижды. На счету Александра Хмелевского — дубль в матче. Нэйтан Тодд заработал 4 очка. 7:0 — уверенная победа уфимцев над «Сибирью». Следующую встречу команды проведут в эту субботу.