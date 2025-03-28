В Уфе обсудили развитие лабораторной диагностики

В Уфе состоялась стратегическая сессия, посвящённая трендам и перспективам лабораторной диагностики. Собрались более 80 представителей медицинских организаций.

Мероприятие объединило специалистов для выработки совместных решений и идей, которые помогут ускорить процесс модернизации отрасли. Формат работы включал разделение участников на 11 команд, каждая из которых представила свой проект, ориентированный на развитие лабораторной медицины.