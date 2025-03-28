В Башкирии столкнулись два грузовика: есть погибший

В Кушнаренковском районе произошла авария с двумя грузовиками, в результате которой погиб водитель одного из фургонов. Авария случилась на 68 км автодороги Р-240 на подъезде к федеральной трассе М-12 «Восток», накануне вечером.

Фото №1 - В Башкирии столкнулись два грузовика: есть погибший

По  предварительным данным ГАИ республики, 65-летний водитель грузового фургона «ГАЗ» из города Агидели столкнулся с попутным «МАЗ», который стоял на красном сигнале светофора.

К сожалению, водитель «ГАЗа» скончался до прибытия медицинской помощи. Водитель второго грузовика, 56-летний мужчина из Челябинской области, не пострадал. Подробности уточняются.

Фото: ГАИ по РБ.

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