В Башкирии столкнулись два грузовика: есть погибший

В Кушнаренковском районе произошла авария с двумя грузовиками, в результате которой погиб водитель одного из фургонов. Авария случилась на 68 км автодороги Р-240 на подъезде к федеральной трассе М-12 «Восток», накануне вечером.
По предварительным данным ГАИ республики, 65-летний водитель грузового фургона «ГАЗ» из города Агидели столкнулся с попутным «МАЗ», который стоял на красном сигнале светофора.
К сожалению, водитель «ГАЗа» скончался до прибытия медицинской помощи. Водитель второго грузовика, 56-летний мужчина из Челябинской области, не пострадал. Подробности уточняются.
Фото: ГАИ по РБ.