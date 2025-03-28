Башкирия намерена открыть представительства в Индии и Вьетнаме

Башкортостан намерен открыть свои представительства в Индии и Вьетнаме. Также планируются взаимные бизнес-миссии в Киргизию и Монголию. В Уфе прошло заседание коллегии Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности.

Кофе, сваренный по-турецки на песке, и кумыс, но только не башкирский, а казахский. Национальный колорит перед началом коллегии – символический показатель дружбы народов. Многообразие отношений можно увидеть и на специальном холсте, где гости отмечали свои страны и пожелания. Премьер-министр нарисовал флаг Башкортостана.

Внешнеторговый оборот республики по итогам 24-го увеличился почти на 7%. Это выше чем в целом по стране. В первую десятку контрагентов вошли Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Тунис, Бразилия, Гана и Кыргызстан. На долю этих стран в прошлом году пришлось свыше 77% от общего объема республиканского экспорта.

Наращивать активность помогают торговые представительства, которые уже работают в десятке стран. Среди них и ближайший партнер – Казахстан.

Все больше в Башкортостане как в деловом партнере заинтересована Турция. В республике уже работают два предприятия. Впрочем, сотрудничество развивается не только в промышленности.