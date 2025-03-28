В Уфе заработала ещё одна точка выдачи льготных лекарств

В республике продолжают совершенствовать систему обеспечения лекарствами. Так, в Уфе свою работу возобновил аптечный пункт №4, расположенный на базе первой поликлиники городской больницы №5. Он позволит разгрузить шестую аптеку на улице Цюрупы. Также для решения вопросов лекобеспечения в поликлиниках появились и медицинские помощники.
Жизненно необходимые лекарства по рецепту в шаговой доступности. Благодаря возобновлению работы аптечного пункта Гузель Сакаева, как и многие другие уфимцы, получает льготные препараты, теперь уже пройдя пару метров – от лечащего врача до провизора.
Лекарства здесь смогут получать почти 7 тысяч пациентов больницы №5. Открытие новой точки отпуска снизит загруженность шестой аптеки, к которой прикреплены льготники нескольких городских больниц и поликлиник.
Чтобы сократить очередность в аптеке №6, привлекли для работы помощников. Теперь в каждой медорганизации республики появился ответственный сотрудник, который следит за наличием медикаментов и диспансерном наблюдением пациентов.
Как комментируют в региональном Минздраве, за три месяца работы оперштаба в республике удалось добиться сокращения количества тематических обращений граждан в день на 18%.
Своевременное обеспечение препаратами – важная задача в системе здравоохранения. В Башкортостане свыше 750 тысяч человек имеют право на получение льготных лекарств, которые выдают в более чем 170 госаптеках, что значительно облегчает к ним доступ и ускоряет выдачу для отдельных групп населения.