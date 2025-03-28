В Уфе заработала ещё одна точка выдачи льготных лекарств

В республике продолжают совершенствовать систему обеспечения лекарствами. Так, в Уфе свою работу возобновил аптечный пункт №4, расположенный на базе первой поликлиники городской больницы №5. Он позволит разгрузить шестую аптеку на улице Цюрупы. Также для решения вопросов лекобеспечения в поликлиниках появились и медицинские помощники.

Жизненно необходимые лекарства по рецепту в шаговой доступности. Благодаря возобновлению работы аптечного пункта Гузель Сакаева, как и многие другие уфимцы, получает льготные препараты, теперь уже пройдя пару метров – от лечащего врача до провизора.

Аптека полностью обеспечена лекарствами, бывает даже, что прозванивают, за что тоже большое спасибо. Мы даже забываем приходить – лекарства появились, поэтому очень даже здесь удобно и комфортно. И обслуживание хорошее, и провизора уже сколько лет мы знаем как родную, Рамилю Галеевну. Поэтому, конечно, здесь очень удобно нам обслуживаться. Гузель Сакаева, пациентка

Лекарства здесь смогут получать почти 7 тысяч пациентов больницы №5. Открытие новой точки отпуска снизит загруженность шестой аптеки, к которой прикреплены льготники нескольких городских больниц и поликлиник.

Если товар есть, отпускаем, обеспечиваем в данный же момент. Если товара нет в наличии, ставим на отсроченное обеспечение, оставляют телефон, и по мере возможности, поступления даем препараты. В течение 10 дней они обеспечиваются, обзваниваем всех, и они приходят, получают. Рамиля Абдульманова, заведующая аптечным пунктом №4

Чтобы сократить очередность в аптеке №6, привлекли для работы помощников. Теперь в каждой медорганизации республики появился ответственный сотрудник, который следит за наличием медикаментов и диспансерном наблюдением пациентов.

Сейчас мы получаем препараты очень быстро, очень доступно, очень качественно. Препараты в наличии есть, появляются потихонечку, за что большое спасибо. Валентин Павлов, пациент

Как комментируют в региональном Минздраве, за три месяца работы оперштаба в республике удалось добиться сокращения количества тематических обращений граждан в день на 18%.

Также мы следим в рамках этого оперштаба за работой Башфармации, пунктов отпуска льготных лекарственных препаратов. На прошлой неделе руководители медорганизаций посетили эти пункты отпуска для ознакомления с их работой, для осмотра места, где пациенты ожидают своего приема. Ольга Шайхутдинова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан