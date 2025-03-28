Хоккеисты «Салавата Юлаева» прокомментировали матч против «Сибири»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Сибирь» из Новосибирска в стартовом матче первого раунда плей-офф. Команды долго не могли открыть счёт. Под занавес первой двадцатиминутки с синей линии забил Алексей Василевский.

Во втором игровом отрезке соперник заработал 20 минут удаления. Тогда уфимцы трижды поразили ворота «Сибири». В заключительной двадцатиминутке наши хоккеисты вновь отправили в ворота соперника еще три безответные шайбы. Тем самым уфимцы вырвали «сухую» победу в первой встрече серии. 7:0 – уверенная победа нашей команды.