COVID-19 у детей: что нужно знать

COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2, может поражать людей всех возрастов, включая детей. Хотя у них обычно болезнь протекает легче, чем у взрослых, важно знать о возможных рисках и мерах предосторожности, чтобы своевременно начать лечение и не запускать болезнь. Необходимо в домашней аптечке держать препараты первой помощи, например «Эргоферон». Заболевание особенно обостряется в осенне-весенний период.

Что делать, если ребенок заболел COVID-19?

Главное – не поддаваться панике и четко следовать рекомендациям врача, а еще можно дать ребенку «Эргоферон» в профилактических целях, для предотвращения возможных осложнений. И предпринять следующие шаги:

● Если у вашего ребенка есть симптомы COVID-19, обратитесь к врачу, чтобы получить рекомендации по лечению. Назначать антибиотики самостоятельно не следует, возможно, они могут не подойти маленькому пациенту и вызвать ряд осложнений.

● Не отправляйте ребенка в школу или детский сад, пока он не выздоровеет, иначе он может не только подхватить новые инфекции, но и ослабнет, что приведет к ухудшению его состояния.

● Обеспечьте ребенку покой, обильное питье и дайте жаропонижающие препараты при необходимости.

● По возможности изолируйте ребенка от других членов семьи, чтобы предотвратить распространение вируса.

Только врач сможет подобрать корректное лечение, которое поможет маленькому пациенту быстрее восстановиться. Найти все необходимые рецептурные и безрецептурные препараты можно в аптеке у дома.

Симптомы COVID-19 у детей

Это заболевание может протекать как легко, так и с осложнениями, но общая клиническая картина будет следующей:

● Лихорадка или озноб, повышение температуры тела вплоть до 39 °С.

● Кашель. Он может быть лающим или влажным, с отхождением мокроты.

● Насморк или заложенность носа.

● Болезненные ощущения в горле. Оно становится отечным и красным.

● Головная боль, которая может напоминать мигрень, но проходить после приема обезболивающих.

● Усталость и боль в мышцах, которые могут проявляться сразу после пробуждения.

● Тошнота, рвота или диарея. Крайне редкий симптом, но все же может возникать при приеме антибиотиков.

● Потеря вкуса или запаха. Этот признак может быть частичным или полным, когда ребенок ничего не чувствует.

● В некоторых случаях у детей могут развиться более серьезные осложнения, такие как пневмония и синдром мультисистемного воспаления у детей (MIS-C).

Как защитить детей от ковида?

Если говорить про профилактические мероприятия, то можно выделить:

● Вакцинацию. Она является наиболее эффективным способом защиты от COVID-19. Вакцины безопасны и эффективны для детей в возрасте от 6 месяцев и старше, позволяют организму выработать естественный защитный барьер и устойчивость к заболеванию. Перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом.

● Гигиену. Регулярно мойте руки с антибактериальным мылом и водой в течение не менее 20 секунд, особенно после посещения мест с большим скоплением людей. Научите детей правильно кашлять и чихать в локоть или салфетку и тем самым не распространять болезнетворные бактерии.

● Ношение масок. При наличии симптомов респираторных заболеваний ношение маски может помочь предотвратить распространение вируса: обезопасьте себя, ребенка и окружающих.

● Социальное дистанцирование. Старайтесь избегать тесных контактов с людьми, особенно если они болеют. Рекомендуется выждать инкубационный период.

● Проветривание. Регулярно проветривайте помещения, особенно в холодное время года, проводите влажную уборку, чтобы уничтожить микробы, которые оседают на поверхности и игрушках. Позаботьтесь, чтобы у ребенка были свои средства личной гигиены.

Важно помнить:

Большинство детей с COVID-19 выздоравливают без серьезных осложнений, особенно если лечебная терапия была назначена своевременно. В качестве защиты можно сделать прививку, которая выработает иммунный ответ. Если у вас или у вашего ребенка есть подозрение на ковид, то заниматься самолечением категорически запрещено, это может спровоцировать ряд осложнений. На маркетплейсе здоровья «Здравсити» можно заказать необходимые медикаменты и забрать их в ближайшем пункте выдачи у дома.

Фото: freepik.com

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