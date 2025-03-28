В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса

В Нефтекамске за руль пассажирского автобуса сел пьяный водитель. Об этом рассказали в ГАИ.
27 марта на улице Дорожной инспекторы ДПС остановили вахтовый автобус. За рулём транспорта обнаружили 46-летнего водителя. Он не соблюдал требование разметки проезжей части. Специалисты предположили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения.
В автобусе находились 10 человек. Машину забрали на штрафстоянку. Также к административной ответственности будут привлечены должностные и юридические лица, допустившие выход на линию водителя в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГАИ РБ.