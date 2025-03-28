В Башкирии 33 фельдшера получат выплаты по программе «Земский фельдшер»

В Башкортостане по программе «Земский фельдшер» 33 медика получат по полмиллиона рублей. Об этом в соцсетях сообщил глава республики. Радий Хабиров отметил, что в республике обновлено около 500 фельдшерско-акушерских пунктов по всей республике, около 10 участковых больниц и врачебных амбулаторий.