В Башкирии несколько женщин пожаловались на избиения со стороны мужчины

В Салавате сразу несколько женщин обратились к правоохранителям с жалобами на избиения со стороны одного и того же мужчины. Делом, помимо полицейских, уже заинтересовались в региональной прокуратуре. А вот сам мужчина утверждает, что на него наговаривают и о побоях он слышит впервые. Подробности – в нашем сюжете.

Это кадры из личного архива Лилии. По ее словам, за дверью – бывший муж Евгений, который пытается проникнуть в квартиру. В этот момент вместе с Лилией дома находился их пятилетний сын. Лилия и Евгений встречались со школы, после свадьбы родились двое сыновей. Через 10 лет совместной жизни развелись. Всё из-за измен мужа, рассказывает Лилия. Женщина говорит, что бывший супруг за последние пару лет сильно изменился: стал агрессивным, начал распускать руки.

Пожаловалась в полицию на Евгения и его бывшая девушка Рината Мамаева. По ее словам, он всегда был агрессивным. Мог нагрубить, а если еще и выпьет, то и ударить. Вот и последняя встреча закончилась для нее избиением.

Рината говорит, что Евгений известен в разных кругах по большей части по прозвищу Булочка. Ездит на тонированной наглухо «Приоре». Является хозяином автосервиса. Кстати, бизнес когда-то был общим, говорит Сергей Тужиков. Мужчина показывает оборудование. Заявляет, что оно его личное, но забрать его не может по банальной причине отсутствия документов.

Самого Евгения на месте, к сожалению, не оказалось. Впрочем, нам удалось дозвониться до него. Евгений пояснил, что видеться лично не хочет. Только в присутствии полицейских. Когда и где именно, не объяснил.

Как нам стало известно, на Булочку жаловались и раньше, но заявления из полиции забирали. Однако сейчас правоохранители изучают вновь поступившие жалобы.

Уже во время подготовки материала в эфир к нам обратилось еще несколько жителей Салавата. Они утверждают, что тоже пострадали от рук Евгения. Но вот заявление в полицию писать не стали, опасаясь последствий.