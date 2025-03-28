В Башкирии мужчина едва не зарезал родного брата

В  Кармаскалинском районе местный житель едва не зарезал родного брата. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии мужчина едва не зарезал родного брата

Инцидент произошел в  декабре прошлого года. Во время застолья между братьями вспыхнул конфликт. Один из мужчин в порыве гнева схватил нож, и нанес своему родственнику удары в грудную клетку и брюшную полость.

При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. Подсудимый раскаялся в содеянном и потерпевший принес заявление о примирении. Кроме того, у нападавшего на иждивении находятся двое маленьких детей, что также повлияло на решение суда.

объединенная пресс-служба судов РБ 

В итоге, суд признал мужчину виновным и назначил условное наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на три года с возложением на него дополнительных обязанностей.

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