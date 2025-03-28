В Башкирии мужчина едва не зарезал родного брата

При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. Подсудимый раскаялся в содеянном и потерпевший принес заявление о примирении. Кроме того, у нападавшего на иждивении находятся двое маленьких детей, что также повлияло на решение суда.

объединенная пресс-служба судов РБ