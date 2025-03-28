В Уфе стало известно состояние выпавшего из окна ребенка

В Уфе врачи борются за жизнь мальчика, который выпал с балкона четвертого этажа жилого дома на улице Интернациональной. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Мальчика доставили в детскую больницу №17 реанимационной бригадой с серьезными травмами. Сейчас он находится в реанимации.

По словам первого вице-премьера правительства региона Урала Кильсенбаева, ребенок сам открыл окно на балконе. При осмотре ему поставили диагноз: закрытая травма живота с повреждением внутренних органов, травматический шок, перелом верхней конечности слева, закрытая черепно-мозговая травма.