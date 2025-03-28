Уфимец предстанет перед судом за убийство знакомой из-за ревности

В Уфе мужчина предстанет перед судом за убийство своей знакомой. По информации следственного управления, он пришел к 47-летней женщине в гости, и во время совместного распития алкоголя она упомянула о своем знакомстве с человеком с криминальным прошлым, что не понравилось обвиняемому.

В результате между ними возникла ссора. Мужчина схватил нож и нанес женщине несколько ударов в грудь. От полученных травм она скончалась. После этого обвиняемый положил ее на диван и уснул в квартире. Позже 22-летняя дочь погибшей, вернувшись домой, обнаружила тело и вызвала полицию.