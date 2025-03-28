В Демском районе Уфы обсудили вопросы капремонта и повышения тарифов

С жителями Уфы продолжают обсуждать ключевые вопросы жилищно-коммунальной сферы. В Демском районе столицы состоялся форум «Управдом». Мероприятие прошло на базе районной администрации совместно с представителями власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Главной темой стало предстоящее повышение тарифов на капремонт. В республике с 2022 года сохраняется один из самых низких минимальных размеров взноса. Это при том, что цены на стройматериалы выросли кратно. Программа поддерживается государством, но без участия самих жильцов решить вопрос проблематично.