Актер-кукольник из Уфы стал лауреатом премии «Золотая маска»

Обладатель главной театральной премии «Золотая маска» Айрат Ахметшин вернулся в Уфу. Накануне в Бетховенском зале Большого театра Москвы состоялась торжественная церемония награждения лауреатов спецпремии, где актеру-кукольнику вручили именной фарфоровый слепок карнавальной маски с двуглавым орлом.

Премию присуждают за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В этом году ее получили 12 деятелей культуры и главы двух регионов, которых отметили за поддержку театрального искусства. Премия и фестиваль «Золотая маска» проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Айрат Ахметшин служит в Башкирском государственном театре кукол уже 58 лет. За его плечами более 200 ролей, многие из которых стали классикой кукольного театрального искусства. Высокий уровень культурного наследия Башкортостана отметили именитые артисты.

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