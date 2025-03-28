Актер-кукольник из Уфы стал лауреатом премии «Золотая маска»

Обладатель главной театральной премии «Золотая маска» Айрат Ахметшин вернулся в Уфу. Накануне в Бетховенском зале Большого театра Москвы состоялась торжественная церемония награждения лауреатов спецпремии, где актеру-кукольнику вручили именной фарфоровый слепок карнавальной маски с двуглавым орлом.

Премию присуждают за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В этом году ее получили 12 деятелей культуры и главы двух регионов, которых отметили за поддержку театрального искусства. Премия и фестиваль «Золотая маска» проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.