«Толпар» завершил сезон, уступив «Кузнецким медведям»

Уфимская молодежная команда «Толпар» сегодня завершила сезон. Башкирский коллектив по итогам регулярного чемпионата вышел в плей-ин. Соперником «Толпара» стали «Кузнецкие медведи» из Новокузнецка. В серии до двух побед первая игра прошла в Уфе и осталась за гостями.
В ответном матче только победа оставляла шансы «Толпару» на продолжение борьбы. Однако сильнее снова оказались «Кузнецкие медведи» — 6:3. Несмотря на вылет, сезон для уфимцев можно назвать успешным. Команда спустя год оформила возвращение в «Золотой дивизион» Восточной конференции МХЛ.