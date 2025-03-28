«Толпар» завершил сезон, уступив «Кузнецким медведям»

Уфимская молодежная команда «Толпар» сегодня завершила сезон. Башкирский коллектив по итогам регулярного чемпионата вышел в плей-ин. Соперником «Толпара» стали «Кузнецкие медведи» из Новокузнецка. В серии до двух побед первая игра прошла в Уфе и осталась за гостями.