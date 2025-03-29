В Башкирии из реки вытащили 6-летнего мальчика

Спасатели Башкирии рассказали о двух несчастных случаях на водоёмах республики.

Фото №1 - В Башкирии из реки вытащили 6-летнего мальчика

Под Уфой в селе Чесноковка в реке Берсувань нашли тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Иглинском районе в населенном пункте Мончазы дети обнаружили в реке Свежий Ключ 6-летнего ребёнка. Мальчик уже не дышал. Ребята сразу обратились за помощью к взрослым. Случайный прохожий оказал первую помощь малышу. Мать и дедушка ребёнка экстренно отправились в больницу и не стали ждать скорую помощь. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Фото: МЧС по РБ. 

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