В Башкирии из реки вытащили 6-летнего мальчика

Спасатели Башкирии рассказали о двух несчастных случаях на водоёмах республики.
Под Уфой в селе Чесноковка в реке Берсувань нашли тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Иглинском районе в населенном пункте Мончазы дети обнаружили в реке Свежий Ключ 6-летнего ребёнка. Мальчик уже не дышал. Ребята сразу обратились за помощью к взрослым. Случайный прохожий оказал первую помощь малышу. Мать и дедушка ребёнка экстренно отправились в больницу и не стали ждать скорую помощь. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
Фото: МЧС по РБ.