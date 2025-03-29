В крупной аварии в Уфе погиб депутат городского совета Рустам Мукаев. Данную информацию подтвердили представители администрации.

На 21 км автодороги Западный обход города Уфы произошло столкновение «Лексуса» и грузового авто. 36-летний водитель легкового автомобиля нарушил правил проезда перекрёстка и столкнулся с грузовиком.

42-летний Рустам Мукаев находился на пассажирском сидении и скончался на месте происшествия. Оба водителя были госпитализированы.