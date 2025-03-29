Жители Башкирии вышли на первый республиканский субботник

В Башкортостане начались традиционные субботники. Сегодня прошло первое мероприятие республиканского масштаба в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Родители с детьми, государственные деятели, работники бюджетных организаций — все вышли на уборку дворов и общественных мест. Для самых активных участников подготовили подарки.

Прекрасная погода и любимые песни только помогали уборке. Работалось жителям Ленинского района намного быстрее и веселее. На субботник вышли сотни уфимцев. Вместе с ними и глава администрации. Управились за час: вычистили сквер Мустая Карима от снега, подмели площадь и убрали мусор. После слаженной работы можно было и перекусить, и согреться чаем.

В Октябрьском районе тоже кипит работа. Старая листва, стекло, консервные банки, фантики — всё отправляется в большие мусорные мешки. Находили даже время и силы потанцевать. На субботник многие пришли с семьями. К примеру, Мария Лазуткова вышла с мужем и сыном. Так родители приучают ребенка навыкам бережного отношения к природе с малых лет.

Самые активные получали подарки: сертификаты в бассейн, абонементы в тренажерный зал, билеты в кино. Работают не покладая рук и представители министерств. Экологическая акция развернулась в разных точках республики. В Сибае, к примеру, выходят уже вторую субботу подряд. Но работы от этого не меньше.