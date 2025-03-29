ХК «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» со счетом 8:2

Восемь заброшенных шайб, хет-трик и шесть очков Уилсона, ассистентский пента-трик Ливо и уверенные 2:0 «Салавата» в серии. Сегодня на «Уфа-Арене» прошел второй матч 1/8 плей-офф между «юлаевцами» и «Сибирью». Соперникам хватило три минуты, чтобы забить два гола.