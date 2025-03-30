В Башкирии зафиксировали два сообщения о подтоплениях

Максимальный подъём уровня воды за сутки зафиксирован на реке Уфа в селе Верхний Суян Караидельского района (подъём уровня воды на 52 см, текущий уровень 516 см, выход реки на пойму 739 см) и на реке Белой в селе Кушнаренково Кушнаренковского района (подъём уровня воды на 14 см, текущий уровень 673 см, выход реки на пойму 800 см).