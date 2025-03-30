Жительница Уфы стала мамой впервые в 50 лет

Акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра в Уфе поделился радостным событием. Жительница Уфы стала мамой первый раз в 50 лет.

Фото №1 - Жительница Уфы стала мамой впервые в 50 лет

Долгожданная беременность уфимки наступила в результате ЭКО и протекала довольно гладко. Сами роды прошли в срок, малыш родился с двукратным нетугим обвитием пуповины вокруг шеи. Роды завершились естественным путем, без каких-либо осложнений. В результате на свет появился мальчик весом чуть меньше 2,5 кг.

В данный момент пациентка находится на совместном пребывании с ребенком, наслаждается материнством и ожидает выписки из РКПЦ Уфа в ближайшее время. По сути — это героический поступок. Забеременеть и родить самостоятельно в свои 50 (хотя и выглядит пациентка значительно меньше своих лет). Мы искренне поздравляем новоиспеченную маму с рождением малыша. И пусть в ее семье царит любовь.

Станислав Иваха, акушер-гинеколог 

Фото: Республиканский клинический перинатальный центр.

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