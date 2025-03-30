Жительница Уфы стала мамой впервые в 50 лет

В данный момент пациентка находится на совместном пребывании с ребенком, наслаждается материнством и ожидает выписки из РКПЦ Уфа в ближайшее время. По сути — это героический поступок. Забеременеть и родить самостоятельно в свои 50 (хотя и выглядит пациентка значительно меньше своих лет). Мы искренне поздравляем новоиспеченную маму с рождением малыша. И пусть в ее семье царит любовь.

Станислав Иваха, акушер-гинеколог