Жительница Уфы стала мамой впервые в 50 лет

Акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра в Уфе поделился радостным событием. Жительница Уфы стала мамой первый раз в 50 лет.
Долгожданная беременность уфимки наступила в результате ЭКО и протекала довольно гладко. Сами роды прошли в срок, малыш родился с двукратным нетугим обвитием пуповины вокруг шеи. Роды завершились естественным путем, без каких-либо осложнений. В результате на свет появился мальчик весом чуть меньше 2,5 кг.
Фото: Республиканский клинический перинатальный центр.