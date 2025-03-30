Радий Хабиров навестил подопечных центра «Именлек» в Чишминском районе

Сегодня Глава Башкортостана вместе с супругой навестил подопечных филиала геронтологического центра «Именлек» в Чишминском районе. Они поздравили представителей старшего поколения с завершением поста в священный месяц Рамадан. Руководитель республики пообщался с постояльцами в неформальной обстановке.
Отметим, что в филиале центра в Чишминском районе проживают более 20 человек. Подопечных обслуживают 15 сотрудников, которые следят за состоянием их здоровья. Многие пожилые люди, которые ранее были прикреплены в Уфе, выбирают проживание за пределами столицы. Поэтому руководство центра говорит о необходимости капитального ремонта.
Также во время рабочей поездки по Чишминскому району руководитель региона посетил школу в селе Шингак-Куль и пообщался с учителями. В здании сделали капитальный ремонт. Радий Хабиров обсудил с представителями местной власти состояние центральной улицы и поручил чиновникам отремонтировать её. Затем глава республики приехал в мавзолей Хусейн-бека. Усыпальница основоположника мусульманства Башкортостана – объект культурного наследия. Радий Хабиров подчеркнул, что памятник необходимо привести в порядок. К слову, мавзолей будет частью Евразийского музея кочевых цивилизаций.