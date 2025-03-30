Радий Хабиров навестил подопечных центра «Именлек» в Чишминском районе

Сегодня Глава Башкортостана вместе с супругой навестил подопечных филиала геронтологического центра «Именлек» в Чишминском районе. Они поздравили представителей старшего поколения с завершением поста в священный месяц Рамадан. Руководитель республики пообщался с постояльцами в неформальной обстановке.

В этот день я мог домой поехать, дети ждут, а я супругу взял и говорю: «Давай с тобой приедем и что-то хорошее сделаем». Хотели вообще посмотреть, как здесь. Всё аккуратно, чисто. У нас таких достаточно большое количество учреждений. Жаль, конечно, что они есть. Это значит, что есть люди, которые к концу своей жизни оказываются полностью под опекой государства, потому что родственников нет или есть, но нет взаимоотношений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отметим, что в филиале центра в Чишминском районе проживают более 20 человек. Подопечных обслуживают 15 сотрудников, которые следят за состоянием их здоровья. Многие пожилые люди, которые ранее были прикреплены в Уфе, выбирают проживание за пределами столицы. Поэтому руководство центра говорит о необходимости капитального ремонта.

Также во время рабочей поездки по Чишминскому району руководитель региона посетил школу в селе Шингак-Куль и пообщался с учителями. В здании сделали капитальный ремонт. Радий Хабиров обсудил с представителями местной власти состояние центральной улицы и поручил чиновникам отремонтировать её. Затем глава республики приехал в мавзолей Хусейн-бека. Усыпальница основоположника мусульманства Башкортостана – объект культурного наследия. Радий Хабиров подчеркнул, что памятник необходимо привести в порядок. К слову, мавзолей будет частью Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии