Радий Хабиров навестил подопечных центра «Именлек» в Чишминском районе

В этот день я мог домой поехать, дети ждут, а я супругу взял и говорю: «Давай с тобой приедем и что-то хорошее сделаем». Хотели вообще посмотреть, как здесь. Всё аккуратно, чисто. У нас таких достаточно большое количество учреждений. Жаль, конечно, что они есть. Это значит, что есть люди, которые к концу своей жизни оказываются полностью под опекой государства, потому что родственников нет или есть, но нет взаимоотношений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан