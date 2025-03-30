Жителей Башкирии предупреждают о второй волне паводка

Вторая волна паводка может начаться через две недели. Тогда возможен подъем крупных рек республики. Экстренные службы держат ситуацию на контроле, а также помогают устранять последствия в наиболее пострадавшем от половодья Архангельском районе. На этой неделе подсчитывали ущерб, нанесенный большой водой, и наградили волонтеров, которые в первые часы эвакуировали местных жителей.

Большая вода уже ушла, но ее последствия ликвидируют до сих пор. Сейчас семья Низамовых продолжает приводить дом и двор в порядок.

Прям как цунами, все затопило, по грудь вода была, и в дом зашла вода, техника вся пострадала. Муж сначала бабушку, а потом меня эвакуировал. Зять привез тепловую пушку, генератор в машине, справляемся своими силами. Тансулпан Низамова, жительница д. Азово

Как говорят старожилы, в последний раз сильное половодье настигло Азово больше 30 лет назад. Из-за резкого подъема воды под 2,5 метра подтопило свыше ста домов, эвакуировали порядка 160 взрослых и детей.

Здесь протекает река Инзер, чуть поодаль образовался затор, из-за которого большая вода зашла во дворы жителей. Сейчас под толстым слоем льда остаются провода и заборы. По словам экспертов, подъем уровня реки в Азово не ожидается. Ситуация в целом стабилизировалась, а дороги уже очищены. Продолжается наблюдение и устранение последствий паводка.

С первых часов местные жители бросились на помощь односельчанам. Объединились в тяжелой ситуации и волонтеры – приезжали люди из других городов и районов. За мужество, доблесть и активную гражданскую позицию 11 мужчин наградили благодарственными письмами и медалями. Один из них – Абзал Сулейманов – сразу позвонил брату, который оперативно выехал из Уфы с техникой и вещами первой необходимости.

Это все делали, эмоций не было, доставали скотину, помогали людям-инвалидам, сейчас вот у друга техника работает во дворе. Айдар Сиражетдинов, житель д. Азово

Свое плечо подставили и женщины – работали на кухне, в пункте временного размещения, оказывали посильную медпомощь.

Сейчас электроснабжение и проезд в деревне полностью восстановлены, очищают источники воды и системы водоотведения. Благодаря оперативности жителей и спасателей удалось избежать жертв среди населения. Азовцам продолжают подвозить воду, дрова, вещи первой необходимости, помогают восстановить документы. С первых дней ситуацию на контроль взял глава региона. Радий Хабиров поручил оценить ущерб от паводка и выплатить компенсации. Выделят деньги и на восстановление поврежденных дорог.

Продолжают мониторить обстановку и с воздуха. МЧС в ожидании второй волны половодья, когда начнут интенсивно оттаивать крупные реки региона.