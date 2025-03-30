Жителей Башкирии предупреждают о второй волне паводка

Вторая волна паводка может начаться через две недели. Тогда возможен подъем крупных рек республики. Экстренные службы держат ситуацию на контроле, а также помогают устранять последствия в наиболее пострадавшем от половодья Архангельском районе. На этой неделе подсчитывали ущерб, нанесенный большой водой, и наградили волонтеров, которые в первые часы эвакуировали местных жителей.
Большая вода уже ушла, но ее последствия ликвидируют до сих пор. Сейчас семья Низамовых продолжает приводить дом и двор в порядок.
Как говорят старожилы, в последний раз сильное половодье настигло Азово больше 30 лет назад. Из-за резкого подъема воды под 2,5 метра подтопило свыше ста домов, эвакуировали порядка 160 взрослых и детей.
Здесь протекает река Инзер, чуть поодаль образовался затор, из-за которого большая вода зашла во дворы жителей. Сейчас под толстым слоем льда остаются провода и заборы. По словам экспертов, подъем уровня реки в Азово не ожидается. Ситуация в целом стабилизировалась, а дороги уже очищены. Продолжается наблюдение и устранение последствий паводка.
С первых часов местные жители бросились на помощь односельчанам. Объединились в тяжелой ситуации и волонтеры – приезжали люди из других городов и районов. За мужество, доблесть и активную гражданскую позицию 11 мужчин наградили благодарственными письмами и медалями. Один из них – Абзал Сулейманов – сразу позвонил брату, который оперативно выехал из Уфы с техникой и вещами первой необходимости.
Свое плечо подставили и женщины – работали на кухне, в пункте временного размещения, оказывали посильную медпомощь.
Сейчас электроснабжение и проезд в деревне полностью восстановлены, очищают источники воды и системы водоотведения. Благодаря оперативности жителей и спасателей удалось избежать жертв среди населения. Азовцам продолжают подвозить воду, дрова, вещи первой необходимости, помогают восстановить документы. С первых дней ситуацию на контроль взял глава региона. Радий Хабиров поручил оценить ущерб от паводка и выплатить компенсации. Выделят деньги и на восстановление поврежденных дорог.
Продолжают мониторить обстановку и с воздуха. МЧС в ожидании второй волны половодья, когда начнут интенсивно оттаивать крупные реки региона.
В деревне все так же функционирует оперативный штаб. Спецслужбы, местная власть и правительство держат руку на пульсе. Теперь жители могут выдохнуть, ведь знают, что не останутся с проблемой один на один. Рядом – профессионалы своего дела, волонтеры и неравнодушные односельчане, которые всегда придут на помощь.