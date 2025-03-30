В Башкирии заработает обновлённая программа сельской ипотеки

Вторичку под 6% годовых с 1 апреля можно будет купить и в Башкортостане. 14 городов республики попали в обновленную программу сельской ипотеки. Это те населенные пункты, где с начала 2025 года на стадии строительства находятся два и менее многоквартирных дома. В этом году вступили и новые правила использования материнского капитала при покупке жилья. Отныне нужен документ о пригодности дома для проживания.

Ксения Власкина практически полностью продумала будущую обстановку. О своем доме мечтала давно и наконец-то решилась. Внимательно оценивала материалы отделки и развитость инфраструктуры. Для покупки планирует использовать материнский капитал.

Маткапитал – это колоссальная неоценимая помощь при покупке коттеджа, и огромное спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину. Наши родители о таком и не могли мечтать. То есть мы, родив маленькое чудо, можем обеспечить его достойным жильем. Ксения Власкина, жительница г. Уфа

Дом – 89 квадратных метров, что называется, со всеми удобствами. Просторная кухня-гостиная, две жилые комнаты. Только и остаётся, что навести уют.

Построили 13 домов, у нас всего три проекта: два одноэтажных и один двухэтажный. Сначала работали проектировщики, вес это согласовывалось по ГОСТам СНИПам, и после этого только уже велось строительство. Айдар Якупов, руководитель отдела продаж компании-застройщика

Но прежде чем провести сделку купли-продажи, дом должна осмотреть межведомственная комиссия. Именно она и выдает заключение о пригодности жилья для проживания. Таковы новые правила использования маткапитала, которые заработали с этого года. Проверку проводят сотрудники городской администрации, жилищной инспекции, пожарной охраны и других ведомств.

Межведомственная комиссия вправе потребовать от заявителя заключение специализированной организации о техническом состоянии дома, о его пригодности для проживания. Это именно для того, чтобы люди не покупали ветхие дома, дома аварийные, которые находятся в ненадлежащем непригодном состоянии для эксплуатации, чтобы потом не возникло у семей с детьми каких-то проблем. Марсель Муратов, заместитель директора управления жилищного хозяйства г. Уфы

За три месяца только в Уфе поступило порядка 100 заявлений в комиссию, более половины из которых уже рассмотрели. Новые правила хоть несколько и усложнили процедуру купли-продажи, по задумке позволят пресекать трату средств господдержки на непригодную для проживания недвижимость. А вот другая поправка, наоборот, откроет для покупателей больше возможностей. Семейная ипотека под 6% наконец-то станет доступна на рынке вторичного жилья. В список вошли более 900 городов по всей стране. 14 из них – в Башкортостане. Это те населенные пункты, где с начала 2025 года на стадии строительства находятся два и менее многоквартирных дома. Не вошли только Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск, Учалы и Дюртюли.

По поручению Президента Владимира Владимировича Путина Правительством РФ разработана новая программа, которая будет действовать с 1 апреля. Это поддержка строительного комплекса в малых и средних городах. У нас в конце прошлого года – начале этого года идет стагнация по реализации первичного жилья. Это связано в том числе с тем, что на сегодняшний день непросто продается жилье на вторничном рынке. Соответственно, данная программа сможет стимулировать как раз таки реализацию жилья, уже ранее построенного, в том числе для того, чтобы жители приобретали новое жилье. Артём Ковшов, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Купить вторичное жилье по программе семейной ипотеки можно при соблюдении целого ряда условий.

Надо обратить внимание, что есть определенные требования к домам. Он не может быть старше 20 лет и ни в коем случае не должен быть аварийным. Претендовать на семейную ипотеку на вторичное жилье могут также семьи, где ребенку не старше 6 лет включительно, либо у них родился новый ребенок, либо ребенок, например, инвалид в семье есть. То есть те требования, которые ранее распространялись на семейную ипотеку, на покупку новостроек. Камилла Фазлыева, руководитель ипотечного бюро

Несмотря на то, что выдача семейной ипотеки для покупки вторичного жилья начнется только с 1 апреля, крупнейшие банки страны уже начали прием заявок.

«Сбер» первым на рынке открыл прием заявок программе «Семейная ипотека» на вторичное жилье. Приобрести квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз. Заемщиком может выступить один из родителей, и необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами, согласно Налоговому кодексу России, например, близкими родственниками, супругами, братьями, сестрами. Анастасия Марченкова, начальник управления ипотечного кредитования развития сервисов «Домклик»