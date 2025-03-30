В Башкирии весенне-полевые работы начались раньше срока

На несколько недель раньше срока. В Башкортостане начались весенне-полевые работы. На поля уже вышли аграрии Стерлитамакского и Илишевского районов. Коррективы в традиционные сроки опять же внесла погода. Столь ранний сезон стартовал благодаря ранней весне. Однако есть ряд технических нюансов при проведении полевых работ с техникой.

Весенне-полевые работы аграрии хозяйства «Агидель» традиционно начали с подкормки растений. На поле пока один трактор, который посыпает удобрениями будущие корма для животных. Всё по регламенту, кроме сроков: работы начали непривычно рано – почти на три недели.

Снег тает с каждым днем, открывая перед аграриями новые участки для обработки. Следующий этап – закрытие влаги, после чего фермеры приступят непосредственно к севу. В хозяйстве следят за трендами рынка и подстраиваются в выборе культур, переходя на высокомаржинальные.

В прошлом году, по словам рабочих, посевную начали в конце апреля. В нынешнем сезоне планируют приступить к севу уже в 15-х числах.

С наступлением погожих дней одними из первых на поля вышли труженики сельхозпредприятия «Дружба» в Стерлитамакском районе. Аграрии приступили к азотной подкормке озимой пшеницы при помощи специального пневмохода-разбрасывателя. В прошлом году здесь была самая высокая урожайность зерновых. И в хозяйстве не намерены снижать планку.

Залог успешных полевых работ – подготовленная техника. Во всех хозяйствах рабочие вносят последние штрихи перед предстоящими смотрами, чтобы выйти на поля во всеоружии. В посевной будет задействовано на 250 почвообрабатывающих машин больше, чем годом ранее. Это более 17 тысяч агрегатов.

Озимые сохранились в неплохом состоянии. Всего же в этом году планируют посеять 1,5 млн га зерновых культур, площади с техническими составят порядка 600 тыс. га.