В Башкирии весенне-полевые работы начались раньше срока

На несколько недель раньше срока. В Башкортостане начались весенне-полевые работы. На поля уже вышли аграрии Стерлитамакского и Илишевского районов. Коррективы в традиционные сроки опять же внесла погода. Столь ранний сезон стартовал благодаря ранней весне. Однако есть ряд технических нюансов при проведении полевых работ с техникой.
Весенне-полевые работы аграрии хозяйства «Агидель» традиционно начали с подкормки растений. На поле пока один трактор, который посыпает удобрениями будущие корма для животных. Всё по регламенту, кроме сроков: работы начали непривычно рано – почти на три недели.
Снег тает с каждым днем, открывая перед аграриями новые участки для обработки. Следующий этап – закрытие влаги, после чего фермеры приступят непосредственно к севу. В хозяйстве следят за трендами рынка и подстраиваются в выборе культур, переходя на высокомаржинальные.
В прошлом году, по словам рабочих, посевную начали в конце апреля. В нынешнем сезоне планируют приступить к севу уже в 15-х числах.
С наступлением погожих дней одними из первых на поля вышли труженики сельхозпредприятия «Дружба» в Стерлитамакском районе. Аграрии приступили к азотной подкормке озимой пшеницы при помощи специального пневмохода-разбрасывателя. В прошлом году здесь была самая высокая урожайность зерновых. И в хозяйстве не намерены снижать планку.
Залог успешных полевых работ – подготовленная техника. Во всех хозяйствах рабочие вносят последние штрихи перед предстоящими смотрами, чтобы выйти на поля во всеоружии. В посевной будет задействовано на 250 почвообрабатывающих машин больше, чем годом ранее. Это более 17 тысяч агрегатов.
Озимые сохранились в неплохом состоянии. Всего же в этом году планируют посеять 1,5 млн га зерновых культур, площади с техническими составят порядка 600 тыс. га.
Стремительная весна не дала аграриям времени на раскачку. Важно выполнить все работы, сохранив необходимую влагу на полях для роста семян. По прогнозам, лето ожидается жарким. Впрочем, как не раз показывала практика, погода любит вносить свои коррективы. Поэтому сами фермеры прогнозы касаемо будущего урожая давать не рискуют.