В Уфе крупными событиями отметили День театра

Международный фестиваль балетного искусства, театральные премьеры и вручение премии «Золотая маска». Так, ярко и бравурно в Башкортостане прошел Всемирный день театра. Немного истории: первый спектакль в республике состоялся еще в 1772 году. А почти 100 лет спустя в Уфе построили и первое профессиональное здание для постановок. Сегодня в Башкортостане уже 17 государственных театров. О событиях из мира сцены – в нашем сюжете.

Громкие овации не только на театральных подмостках, но и в аэропорту. Обладатель престижной премии «Золотая маска» Айрат Ахметшин вернулся в Уфу. В Бетховенском зале Большого театра Москвы актеру-кукольнику вручили именной фарфоровый слепок карнавальной маски с двуглавым орлом за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Айрат Ахметшин служит в Башкирском государственном театре кукол уже 58 лет. За его плечами более 200 ролей, многие из которых стали классикой кукольного театрального искусства. Новую жизнь подарили и самому театру. В 2023 году в нем провели полную реконструкцию, чтобы юные зрители приобщались к искусству еще больше.

Перед началом спектакля актеры подарили зрителям и свои воспоминания о прошлых ролях, а также спели лирические песни и романсы.

По словам актеров, их театр выбрал сам, и в нём точно нет случайных людей. Каждая роль – это маленькая жизнь и новая грань человека, будь то комедия или драма.

Вновь ступил на родную сцену и Денис Захаров. Уроженец Уфы ныне премьер Большого театра. Первые шаги в балете состоялись именно на башкирской сцене. Артист балета, будучи мальчиком, исполнил танец арабчат в опере «Аида». Сегодня в качестве приглашенного артиста солирует на 25-м международном фестивале балетного искусства им. Рудольфа Нуреева.

На фестиваль прибыли артисты ведущих театров России и были приятно удивлены башкирской сценой. Юбилейный международный фестиваль балетного искусства проходил в течение 10 дней. Артисты обменивались опытом, проводили мастер-классы и каждый вечер радовали зрителя. Завершился фестиваль большим гала-концертом звёзд балета, который никого не оставил равнодушным.