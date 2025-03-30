Игроки «Салавата Юлаева» прокомментировали итоги второго матча против «Сибири»

«Салават Юлаев» на минувшей неделе начал борьбу в плей-офф КХЛ. Первым соперником башкирской команды на пути к Кубку Гагарина стала «Сибирь». В первом же матче серии на льду «Уфа-Арены» «Салават» одержал разгромную победу.
Итоговый счет встречи – 7:0. На счету Александра Хмелевского дубль. Нэйтан Тодд заработал 4 очка.
Мало кто ожидал, что во втором матче получится столь же результативная игра. Юлаевцы плохо начали и уже к третьей минуте пропустили дважды. Однако развить успех «Сибири» не удалось. В дальнейшем шайбы влетали только в сетку ворот соперников «Салавата». Уфимская команда отличилась восемь раз. Нападающий Скотт Уилсон стал вторым в истории плей-офф Кубка Гагарина игроком, набравшим шесть очков за матч. У Джошуа Ливо пять результативных передач.
Итог – 8:2 в пользу «Салавата» и уверенные 2:0 в серии. Соперники переезжают в Новосибирск, где встретятся уже 31 марта.