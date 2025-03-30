Игроки «Салавата Юлаева» прокомментировали итоги второго матча против «Сибири»

«Салават Юлаев» на минувшей неделе начал борьбу в плей-офф КХЛ. Первым соперником башкирской команды на пути к Кубку Гагарина стала «Сибирь». В первом же матче серии на льду «Уфа-Арены» «Салават» одержал разгромную победу.

Счет не отражает на самом деле всей сути игры. Потому что «Сибирь» хорошо играла. У них были моменты. Мы просто вовремя воспользовались большинством. Забили, сделали отрыв и дальше уже просто играли по счету. Продолжали играть в нашу систему.

Мало кто ожидал, что во втором матче получится столь же результативная игра. Юлаевцы плохо начали и уже к третьей минуте пропустили дважды. Однако развить успех «Сибири» не удалось. В дальнейшем шайбы влетали только в сетку ворот соперников «Салавата». Уфимская команда отличилась восемь раз. Нападающий Скотт Уилсон стал вторым в истории плей-офф Кубка Гагарина игроком, набравшим шесть очков за матч. У Джошуа Ливо пять результативных передач.