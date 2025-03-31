В Уфе пьяный водитель без прав стал виновником смертельного ДТП

В Уфе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили в ГАИ Башкирии, в ночь на 31 марта на улице Орджоникидзе 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado», столкнулся с «Ладой Веста», за рулем которого был 54-летний мужчина. К сожалению, водитель «Лады» скончался до прибытия медиков.
Выяснилось, что водитель иномарки не имел водительского удостоверения и находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал 0.920 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время проводится расследование случившегося.
Фото: ГАИ по РБ.