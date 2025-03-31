В Башкирии осудят экс-полицейского за получение взятки в 2,5 млн рублей

В Башкирии осудят экс-полицейского за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Прокуратуре региона.

С 2014 по 2018 годы он принял от предпринимателя 2,5 млн рублей в обмен на общее покровительство незаконной деятельности, связанной с демонтажем неиспользуемых металлических трубопроводов в Мелеузовском районе. В ходе расследования бывший сотрудник полиции уволился по собственному желанию, но по иску прокуратуры его увольнение было переквалифицировано на основании утраты доверия.

Также выяснилось, что на банковские счета экс-полицейского поступали крупные суммы, которые существенно превышали его официальные доходы. Прокуратура подала в суд исковое заявление на возврат денежных средств в доход Российской Федерации, происхождение которых не было надлежащим образом подтверждено.