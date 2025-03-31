В Башкирии выплатят компенсацию семье работника, погибшего от удара током

В Башкирии родственникам мужчины, погибшего от удара током, выплатят компенсацию. Прокуратура инициировала судебное разбирательство для взыскания морального ущерба за утрату, причиненную семье погибшего.

Несчастный случай произошел в июне 2020 года на территории предприятия. Электромонтер, который занимался ремонтом и обслуживанием электрооборудования, получил смертельный удар током. Причиной трагедии стали нарушения норм охраны труда и техники безопасности, а также недостаточный контроль со стороны работодателя.