В Башкирии пьяный водитель терроризировал ночью жильцов

В селе Аскарово Абзелиловского района сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя, который нарушал спокойствие местных жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Ночью водитель «Фольксваген Каравелла» громко газовал, то назад, то вперед, и в итоге наехал на детскую площадку. Соседи решили сообщить в полицию о поведении пьяного молодого человека. Прибывшие на место инспекторы обнаружили автомобиль на парковке. За рулем оказался 23-летний молодой человек. Медосвидетельствование подтвердило, что он пьян.