В Стерлитамаке задержали подозреваемого в продаже наркотиков

В Стерлитамаке сотрудники полиции арестовали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке продажи наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
В ходе досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты три полимерных пакетика, внутри каждого из которых, спрессованный кусок неопределенной формы, содержащий в своем составе гашиш, общей массой почти 3 грамма, что является значительным размером. Кроме того, в его квартире оперативники нашли и изъяли более 70 граммов гашиша, что также относится к крупным размерам. В квартире также были найдены весы, банковские карты и пакеты для упаковки.
Предварительно, задержанный искал подработку в мессенджере. Он приобрел запрещенные вещества через интернет с намерением сбыть их с помощью тайников на территории города. Однако виновник был задержан до того, как успел осуществить свои планы.
Молодой человек признал свою вину. В отношении него возбуждено два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Сейчас он находится под стражей.
Фото: МВД по РБ.