В Стерлитамаке задержали подозреваемого в продаже наркотиков

В ходе досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты три полимерных пакетика, внутри каждого из которых, спрессованный кусок неопределенной формы, содержащий в своем составе гашиш, общей массой почти 3 грамма, что является значительным размером. Кроме того, в его квартире оперативники нашли и изъяли более 70 граммов гашиша, что также относится к крупным размерам. В квартире также были найдены весы, банковские карты и пакеты для упаковки.