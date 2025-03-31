В Башкирии опрокинулся автомобиль: есть погибший

Сегодня, 31 марта, в Гафурийском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии.

Утром на 3-м км трассы с.Имендяшево — д.Зилим-Караново, 22-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего наехал на насыпь, примыкающей к дороге.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиры, 21-летний молодой человек и 27-летняя девушка, были госпитализированы. В настоящее время проводится расследование.