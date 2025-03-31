В Башкирии за выходные задержали 178 нетрезвых водителей

Всего за выходные сотрудниками Госавтоинспекции республики задержано 178 нетрезвых водителей, из них 10 сели пьяными за руль повторно. Им грозит уголовная ответственность.

Сегодня ночью ДТП произошло на улице Орджоникидзе в Уфе. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с попутной «Ладой Веста». В результате 54-летний водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой медпомощи. Владелец Toyota не имел прав, а его освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП начато разбирательство.

В селе Аскарово Абзелиловского района водитель Volkswagen Caravelle не давал спать местным жителям, нарушая тишину. За рулём оказался 23-летний молодой человек. Результат медосвидетельствования подтвердил наличие алкоголя. Госавтоинспекцией составлен административный протокол, авто поместили на штрафстоянку.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
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