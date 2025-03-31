В Башкирии за выходные задержали 178 нетрезвых водителей

Всего за выходные сотрудниками Госавтоинспекции республики задержано 178 нетрезвых водителей, из них 10 сели пьяными за руль повторно. Им грозит уголовная ответственность.

Сегодня ночью ДТП произошло на улице Орджоникидзе в Уфе. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с попутной «Ладой Веста». В результате 54-летний водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой медпомощи. Владелец Toyota не имел прав, а его освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП начато разбирательство.