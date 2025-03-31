В Башкирии состоялся слёт поисковых отрядов

В Миякинском районе состоялся слет поисковых отрядов, посвященный связистке Зайтуне Альбаевой. 20-летняя уроженка села Киргиз-Мияки погибла во время Великой Отечественной войны. Хрупкую девушку убили в калмыцком степном селе Садовое в перестрелке с группой немецких разведчиков. Долгое время ее считали пропавшей без вести.

Этот памятный патрон привезли прямиком из Калмыкии. Его нашли вместе с останками Зайтуны Альбаевой, погибшей в годы Великой Отечественной войны на боевом посту в 120 км от Сталинграда. В 42-м году хрупкой девушке пришлось отстреливаться в одиночку с тридцатью патронами против целой группы вооруженных фашистов. «Умираю за Родину!», – таким было ее последнее сообщение, отправленное в свою роту. Многие годы связистка значилась без вести пропавшей, и вплоть до 2023 года не могли найти её место захоронения.

В общей сложности поиски шли больше 80 лет. И можно сказать, только сейчас она вышла из забвения. В честь Зайтуны Альбаевой в Киргиз-Мияках открыли мемориальную доску. Установили ее в школе рядом с другим памятником – первому директору, учителю истории, Герою Советского Союза Мансуру Абдуллину, чье имя носит учебное заведение. На этой табличке зафиксирована единственная и последняя фотография связистки, снятая на документ за год до войны.

Почтить память приехали поисковики из Уфы, Стерлитамака, Давлекановского района и целая делегация из Сарпинского района. «Наша Зоя» – так ласково отзываются о ней калмыки. В Садовом ее именем назвали улицу, которая ведет к месту сражения, перед зданием школы установили памятник. Рядом с ним до сих пор не замолкают слова благодарности уже молодого поколения сельчан и не увядают цветы.

В рамках межрегионального слета руководители поисковых отрядов рассказали о своей деятельности, поделились опытом и подчеркнули важность не только поиска артефактов, но и установления связи с родственниками погибших, а также ведения просветительской и архивной работы. Также для участников подготовили спортивные и культурные мероприятия и организовали экскурсии по району.