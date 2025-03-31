Сегодня на сцене Молодёжного театра в Уфе прошёл фестиваль «Подмостки России». Воспитанники десяти театральных студий республики показывали свои спектакли на злободневные и волнующие подростков темы. К примеру, о тех, кто оказался в детском доме, о травле в школе и о многом другом. Для участников творческого события также организовали мастер-классы по актерскому мастерству и искусству кукольного театра.
О нелегкой судьбе тех, кто остался без родителей в раннем детстве, актеры студии «Странники» из Нефтекамска решили рассказать в спектакле «Детство без сказок», взяв за основу автобиографическую повесть Айгиза Баймухаметова. Одну из главных ролей исполняет десятилетняя София Якупова. Даже игра с куклами на сцене несёт свой особенный смысл.
Труппа из Нефтекамска – многочисленная на фестивале «Подмостки России» в Молодёжном театре.
За кулисами и в гримерках не протолкнуться. Ведь своего звездного часа на большой сцене ждут артисты десяти театральных студий республики. Среди юных талантов и дети с ограниченными возможностями здоровья из мастерской «Без маски», которые подготовили музыкальный спектакль «Семь чудес курая».
Многие подростки из Республиканского молодежного психологического центра о травле в школе знают не понаслышке. О теме буллинга они под руководством педагога создали авторский спектакль.
Социальные спектакли – это своего рода терапия для тех, кто когда-то столкнулся с трудностями в детстве и юношестве.
Для участников творческого события также организовали мастер-классы по актерскому мастерству и экскурсию по музею Молодежного театра.
Цель фестиваля – не только показать то, как подростки видят и чувствуют, каково, например, людям жить с сахарным диабетом. Но и прежде всего – напомнить взрослым о своих проблемах, решать их и разговаривать, а главное – всегда оставаться человеком, при любых обстоятельствах.