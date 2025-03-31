В Уфе прошёл фестиваль «Подмостки России»

Сегодня на сцене Молодёжного театра в Уфе прошёл фестиваль «Подмостки России». Воспитанники десяти театральных студий республики показывали свои спектакли на злободневные и волнующие подростков темы. К примеру, о тех, кто оказался в детском доме, о травле в школе и о многом другом. Для участников творческого события также организовали мастер-классы по актерскому мастерству и искусству кукольного театра.

О нелегкой судьбе тех, кто остался без родителей в раннем детстве, актеры студии «Странники» из Нефтекамска решили рассказать в спектакле «Детство без сказок», взяв за основу автобиографическую повесть Айгиза Баймухаметова. Одну из главных ролей исполняет десятилетняя София Якупова. Даже игра с куклами на сцене несёт свой особенный смысл.

Мы будем заботиться о куклах, как о своих детях. Я исполняю Зульфиру, у которой умерли родители. То есть меня хотят забрать в детдом, мы сбежали, и потом в итоге нас нашли и забрали в детдом. София Якупова, актриса театральной студии «Странники» башкирской гимназии г. Нефтекамска

Труппа из Нефтекамска – многочисленная на фестивале «Подмостки России» в Молодёжном театре.

Мы играем на башкирском языке. Спектакль учит не оставлять силы, сохранять энергию, когда в твоей семьей произошло такое несчастье. Оставаться сильным, и даже если вас забрали в детдом, нужно заботиться о своих родных, о своих близких. Наиля Мусина, актриса театральной студии «Странники» башкирской гимназии г. Нефтекамска

За кулисами и в гримерках не протолкнуться. Ведь своего звездного часа на большой сцене ждут артисты десяти театральных студий республики. Среди юных талантов и дети с ограниченными возможностями здоровья из мастерской «Без маски», которые подготовили музыкальный спектакль «Семь чудес курая».

Многие подростки из Республиканского молодежного психологического центра о травле в школе знают не понаслышке. О теме буллинга они под руководством педагога создали авторский спектакль.

Я играю защитницу, но этот персонаж у нас более не раскрыт. Вначале я буду за злодеев, а потом я пойму, что как-то они неправильно переходят черту, и надо этих ребят спасать. В основном ребята нашего возраста, то есть подростки очень травмированы из-за буллинга. Алиса Ободец, актриса социального театра «Метафора» Республиканского молодежного психологического центра г. Уфы

Социальные спектакли – это своего рода терапия для тех, кто когда-то столкнулся с трудностями в детстве и юношестве.

Пройдя через это, они покажут вообще, а как дальше. Что дальше есть жизнь, что никогда нельзя опускать руки. Всегда есть возможность что-то изменить. Ольга Панчихина, уполномоченная по правам ребёнка в Республике Башкортостан

Для участников творческого события также организовали мастер-классы по актерскому мастерству и экскурсию по музею Молодежного театра.