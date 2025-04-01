В Салаватском районе открыли еще один предуниверсарий

В Салаватском районе открыли третий предуниверсарий Евразийского НОЦ «Медицина будущего». Он создан на базе БГМУ и будет работать в гимназии села Малояз. Предуниверсарий – это профильный класс, в котором будут вести занятия в том числе и преподаватели высшей школы.
Башкирский медуниверситет выступает в качестве эксперта в области образовательных программ. А Малоязовская районная больница будет предоставлять свою площадку для того, чтобы школьники ближе знакомились с профессией врача.
Проект призван обеспечить качественную предпрофильную подготовку учащихся начиная с 7 класса по медицинскому направлению. Создан класс, оснащенный современным оборудованием, где ученики могут выполнять лабораторные работы, взаимодействовать с реактивами и препаратами. Как отметили в администрации, это не первый предуниверсарий, открытый в муниципалитете.