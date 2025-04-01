В Башкирии зарегистрировано ещё одно подтопление

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией.
Спасатели зафиксировали ещё один случай подтопления. Вода разлилась в Аургазинском районе. На контроле также находятся три ситуации в Уфе, Архангельском и Чишминском районах.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются на реке Тор в селе Воскресенское Мелеузовского района. За сутки вода поднялась здесь на 24 см, текущий уровень — 270 см, выход реки на пойму — 300 см. На реке Селеук в селе Верхнеиткулово Ишимбайского района уровень воды поднялся еще на 14 см. Текущий уровень достигает 71 см, выход реки на пойму — 300 см.
В зоне внимания также находилась ситуация по скоплению льда на Белой на границе Илишевского и Дюртюлинского районов. Сейчас все стабилизировалось. В д. Азово продолжаются восстановительные работы. В столице республики сняли с контроля один подтопленный участок — перелив дороги к СНТ «Озон». Остаётся на контроле перелив дороги, ведущей к садам «Казарез» и «Альбатрос».
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.