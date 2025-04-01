В Башкирии зарегистрировано ещё одно подтопление

В зоне внимания также находилась ситуация по скоплению льда на Белой на границе Илишевского и Дюртюлинского районов. Сейчас все стабилизировалось. В д. Азово продолжаются восстановительные работы. В столице республики сняли с контроля один подтопленный участок — перелив дороги к СНТ «Озон». Остаётся на контроле перелив дороги, ведущей к садам «Казарез» и «Альбатрос».