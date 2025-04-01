В Уфе спасли собаку, которая гуляла по тонкому льду

Спасатели Уфы пришли на помощь собаке, которая рисковала провалиться под лёд.

Фото №1 - В Уфе спасли собаку, которая гуляла по тонкому льду

Инцидент произошёл 31 марта на озере Карьер Дёмского района. Прохожие заметили собаку, которая бегала по льду. Они сразу обратились к специалистам. Спасатели использовались специальную доску, чтобы аккуратно подобраться к собаке. Однако животное людей испугалось и попыталась отбежать.

К счастью, после нескольких попыток операция увенчалась успехом. Собаку удалось отловить и вывести в безопасное место.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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