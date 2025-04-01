В Уфе спасли собаку, которая гуляла по тонкому льду

Спасатели Уфы пришли на помощь собаке, которая рисковала провалиться под лёд.
Инцидент произошёл 31 марта на озере Карьер Дёмского района. Прохожие заметили собаку, которая бегала по льду. Они сразу обратились к специалистам. Спасатели использовались специальную доску, чтобы аккуратно подобраться к собаке. Однако животное людей испугалось и попыталась отбежать.
К счастью, после нескольких попыток операция увенчалась успехом. Собаку удалось отловить и вывести в безопасное место.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.